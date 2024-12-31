Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Başkan Balcıoğlu’nun yeni yıl ziyaretine Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Akif Seylan da eşlik etti.

Başkan Balcıoğlu, hastaları tek tek ziyaret ederek, tedavi süreçlerini ve sağlık durumlarını sordu. Ziyaret ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Balcıoğlu, “Zor zamanlar geçiren hemşehrilerimizle birlikte olmak, onlara moral vermek bizim için çok değerli. Her bir hemşehrimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.

Silivri Devlet Hastanesi’nde görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Başkan Balcıoğlu, “Sağlık çalışanlarımız, her gün büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiriyorlar. Onların bu fedakarlıkları, Silivri halkı için çok kıymetli. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, sağlıklı ve verimli bir yıl geçirmelerini diliyorum" dedi.