‘Silivri’de Hayat Var’ temalı 3. Fotoğraf Yarışması’na katılan fotoğraf sanatçılarının kadrajına yansıyan eserler, Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başladı.İSTANBUL (İGFA) -Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen “Tarihiyle, Doğasıyla, Kültürüyle Silivri’de Hayat Var” temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Yarışmaya katılan fotoğraf sanatçılarının kadrajına yansıyan eserler, Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde sergilenmeye başladı. Serginin açılışı MHP’li Belediye Meclis Üyesi Gökalp Kalaycı, Silivri Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş, Proje Koordinatörü Ahmet Yücel ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Silivri’deki doğal güzellikler, tarihi mekânlar, kültürel değerler, festivaller, şehir dokusu ve tarım alanları gibi unsurların yer aldığı fotoğraf sergisi, 20 Eylül tarihine kadar 10.00 ila 18.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Proje Koordinatörü Ahmet Yücel, “Ben öncelikle yarışmamıza katılım sağlayan bütün fotoğrafçı dostlarımıza çok teşekkür ederim. Fotoğraf sanatına ve fotoğrafçılara vermiş olduğu destekten ötürü Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz Bey’e de çok teşekkür ederim.” dedi.

Silivri Belediyesi Basın Yayın, Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürü Eren Ermiş ise, bu yıl 3.’sü gerçekleşen ‘Silivri’de Hayat Var’ temalı fotoğraf yarışmamızın sergisine katkı sağlayan kıymetli sanatçılar ve yarışmada dereceye girenleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından jüri üyelerini temsilen jüri üyesi Ömer Faruk Küçükkaya’ya, Meclis Üyesi Gökalp Kalaycı tarafından plaket takdim edildi. Ardından fotoğraf yarışmasında dereceye giren Esengül Alıcı, Ömer Şahin ve Kadir Tezel’e ödülleri verildi.