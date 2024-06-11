Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde imece kültürünü canlandırmak ve aidiyet duygularını geliştirmek hedefiyle farklı bir etkinlik gerçekleştirildi. Yağcıbedir mahallesinde yaşayan vatandaşlar sokaklara parke taşı döşedi.

Sındırgı Belediyesi ilçe halkına “Sındırgımızın çehresini değiştirmeye, imece kültürünü yaşatmak için senin de bir taşın olsun” sloganıyla Yağcıbedir mahallesinde imece usulü parke taşı döşeme çağrısında bulundu. Bu çerçevede Yağcıbedir Mahallesi TOKİ yolu kaldırımlarında ilçe halkı parke çalışmasına katıldı. Sosyal medyadan yapılan çağrılar sonrası kadın, erkek çok sayıda vatandaş eldivenleri takıp parke döşedi. Parke taşları elden ele dolaşarak kaldırımla buluştu.

Belediye Başkanı Serkan Sak, başkan yardımcıları, belediye personeli, Yağcıbedir mahalle muhtarı Resul Köksal ve mahalle sakinleri ile birlikte kaldırımlara taş döşedi. Mahalle muhtarı ve sakinlerinin talebi üzerine gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar mahalleleri için elini taşın altına koydu.

İmece kültürünü yaşatmak ve aidiyet duygularını geliştirmek adına gerçekleştirilen etkinlikten ve desteklerinden dolayı Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak’a teşekkür eden Yağcıbedir Mahalle Muhtarı Resul Köksal “ Bugün imece usulü taş döşeme çalışmamızı gerçekleştirdik. Bu başlangıç. Mahallemizi daha da güzelleştirmek için el birliği ile çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Sındırgı’yı yaşanabilir, huzurlu bir kent haline getireceğiz.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak vatandaşlarla el ele hareket edip sorunların hepsini çözüme kavuşturacaklarını belirterek “ Atatürk Stadyumu yanından başlayarak TOKİ mahallemizdeki parke taşı sorununu çözmek için mücadele ediyoruz. Kaldırımlarda yaşanan sıkıntıları vatandaşlarımızın yıllardan beri biriken isteklerini duyduk, gördük ve bugün el birliği ile vatandaşlarımızla beraber, hep beraber çözmeye çalışıyoruz. Bugün yaklaşık 200-300 metrekarelik bir taş döşeme çalışması yaptık. Bu bir örnektir. İmece usulünü Sındırgılı vatandaşlarımıza tekrar hatırlatacağımız bir andır. El birlik, işbirliğini ve dayanışmayı, Sındırgı Belediyesi ve vatandaşlarıyla tekrardan teşekkül edeceğiz, Sındırgı’yı yaşanabilir, huzurlu, bir kent haline getireceğiz. Katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.