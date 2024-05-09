Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunan Makbule Efe Anadolu Lisesi ve ortaokulu öğrencileri bilim Fuarı düzenlendi.

Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde, gençlerin bilimsel proje hazırlama ve sunma deneyimi elde ettikleri Bilim Fuarı Kocahan meydanda gerçekleşti.

Makbule Efe Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen 20 danışman öğretmen ve 61 öğrencinin görev aldığı Bilim Fuarı’nda 28 proje sergilendi. Öğrenciler yıl boyunca üzerinde çalıştığı tasarım ve projelerini tanıttı.

Bilim Fuarının açılışı Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkan Vekili Sevgi Çakıcı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı konuşmasında “ Milli Eğitim Bakanlığımızın, devletimizin etkin ve erdemli insan yetiştirme gayreti okullarımızın her noktasında ve her alanda çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin üstün gayretleri ile çok harika işler yapılıyor. Bugün de Sındırgı’da hem Makbule Efe Anadolu Lisemiz hem İmam Hatip Orta Okulumuzun öğretmen, yönetici ve öğreticilerinin katkıları ile onların gayretleri ile fuar bir şölen havasında gerçekleşiyor“ dedi.

Uzun süreçli bir çalışmanın bu fuarda sergilendiğini belirten Sındırgı İlçe kaymakamı Didem Dinç Özay “ Hem Milli Eğitim Bakanlığımız işbirliği ile uzun yıllardan beri bu şekilde projeler yapılıyor. Bu sene 28 proje ve iki okulumuzun birleşimi ile gerçek bir şenlik ve bilim fuarı gibi bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Tabi ki bizler şunun da çok farkındayız, elimizden geldiğince süreci takip ettik. Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin çalışma süreçlerini takip ettik. Yanlarında olmaya çalıştık. Çok büyük bir emek var aslında bugün bu programın arka planında“ şeklinde konuştu.

Fuar kapsamında öğrencilerin sunumunu gerçekleştirdikleri stantlarda beraberindekilerle birlikte incelemelerde bulunan Kaymakam Özay öğrencileri ve öğretmenleri başarılı projelerinden dolayı tebrik etti.