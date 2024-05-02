Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bahar mevsimi ile birlikte, parklar, dereler, refüjler ve mesire alanları başta olmak üzere şehrin her noktasında temizlik ve bakım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Sındırgı Belediyesi tarafından plan ve program dâhilinde, park ve bahçeler ile mesire alanlarının daha güzel bir görünüme kavuşturulabilmesi için bahar temizliği çalışmaları sürdürülüyor.

Dere temizlikleri ile hem kötü görüntü ortadan kaldırılıyor, hem de haşerelere karşı önlem alınıyor. Bakım ve temizlik çalışmalarının yanı sıra alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda parke taşı tamirat çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Rutin çalışmalar tadilat gerektiren sosyal donatıların bakımı, oyun gruplarının güvenle kullanılabilmesi için çalışmalar ile parkların estetik görünümlerinin yenilenmesiyle devam edecek.

Tertemiz bir Sındırgı için çalışmalarını sürdürdüklerini tüm ekiplerin sahada yer aldığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Serkan Sak “ Yeşil alanlar kentlerin akciğeridir. Halkımız için rahat ve temiz nefes alma alanı olan yeşil alanlarımız ve parklarımızın temiz olması için ekiplerimiz durmak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. Çocuklarımız daha güzel alanlarda vakit geçirebilsin. Dere temizlik çalışmalarımızla birlikte aynı zamanda gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları ile vatandaşlarımızın haşerelerden uzak rahat bir yaz geçirmeleri adına çalışıyoruz. Vatandaşlarımız için çileye dönüşen alt yapı çalışmalarının yapıldığı ancak üst yapının eksik kaldığı bölgelerde de hızlı bir şekilde tamirat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha güzel bir Sındırgı için çalışıyoruz” dedi.