Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yaz sezonunda kapılarını gençlere açtığı Genç Atölye’nin sinema dersinde “Çocukluk, Gençlik Psikolojisi ve Sinema” başlıkları Türk sinemasından gösterimler eşliğinde tartışıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda kapılarını açtığı Genç Atölye ile gençlere hayatın farklı alanlarında önemli tecrübeler katıyor. Sanattan edebiyata, sinemadan tarihe birçok farklı atölyeyi barındıran Genç Atölye programları, gençlere farklı yerler ve deneyimler keşfetme fırsatı sunuyor. Atölye içerisinde bulunan Sinema Atölyesi’nin son dersinde ise sinema eleştirmeni ve yazar Enver Gülşen’in anlatımlarıyla “Çocukluk, Gençlik Psikolojisi ve Sinema” başlıkları işlendi. Türk ve Dünya Sinemasından örneklerle yeşil perdede gençlerin psikolojisi tartışıldı. Enver Gülşen, gençlere örneklerden yola çıkarak hayata dair önemli tavsiyelerde bulundu.