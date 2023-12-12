Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz hafta 81 ilin valiliklerine bir yazı göndererek, sınıf anneliği uygulamasının denetlenmesi talimatını verdi. Bu doğrultuda, mevcut mevzuata aykırı olan sınıf anneliği uygulaması, bazı okullarda kaldırıldı. Ancak, bazı okullarda ise isim değişikliği yapılarak sınıf temsilcisi olarak devam edildi. Velilerden gelen şikayetlere göre, gerekçe belirlemeden para toplayan ya da izin almadan derslere müdahale eden sınıf anneleri de ortaya çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği yazıyla birlikte, mevzuatta yer almayan sınıf anneliği benzeri uygulamalara karşı denetimlerin arttırılması hedefleniyor. Ancak, bu kararın yankıları veliler arasında ikiye böldü. Bazı okullarda sınıf annesi uygulaması tamamen kaldırılırken, diğerlerinde isim değişikliği yapılarak sınıf temsilcisi olarak devam edildi.

Uzmanlar uyarıyor

Uzmanlara göre, sınıf anneliği uygulaması, bazı çocukların kendilerini "dışlanmış" hissetmelerine yol açabilir. Psikolog Hacer Yücetürk Şahin, özellikle çalışan annelere veya velilere, sadece veli toplantılarında okula uğrayabilenlere ait çocukların, sınıf annesi ve çevresindeki grup ile aralarında yalnızlık, dışlanmışlık ve çaresizlik hissi yaşayabileceklerini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın gönderdiği yazıda, öğretmen dışındaki kişilerin sınıfa müdahalesinin eğitim niteliğini bozabileceği vurgulanarak, sınıf annesi ve benzeri adlar altındaki uygulamalara izin verilmemesi istendi.