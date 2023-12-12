Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Ulucak-Karasuluk kavşaklarındaki Belkahve Tüneli'nde, gece saatlerinde 22.00-06.00 arasında gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerden, yavaş gidilmesi ve trafik işaretlerine titizlikle uyulması isteniyor. Bu süre zarfında, İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak ve ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nda, Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1. kilometresindeki Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle şerit aktarımı yapılıyor ve ulaşım kontrollü bir şekilde devam ediyor. Silivri şehir geçişi (Kınalı ayrımı-Silivri-Büyükçekmece yolunun 22-25. kilometreleri) viyadük ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle her iki yönde sürücüler yan yollara yönlendiriliyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 16-17. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18. ile 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Antalya-Alanya yolunun 24-25. kilometrelerinde Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'ndaki genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle Alanya istikametinde ulaşım, yan yollardan sağlanıyor.

Erzurum-Aşkale ayrımı-İspir yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor. Eskişehir-Kütahya yolunun 9. kilometresinde alt geçit menfez bakım ve onarım çalışması nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kütahya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerdeki otokorkuluk yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde devam ediyor.