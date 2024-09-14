Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında üç kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı.

Kaza, Sinop’un Boyabat ilçesi Saraydüzü yolu üzerindeki Aşağı Akpınar köyü mevkisinde gerçekleşti. Orhan Gökçe'nin kullandığı 19 BK 518 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 CDJ 509 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Naci Gökçe, Sati Gökçe ve 34 CDJ 509 plakalı araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar şunlardır: Cemile Ö., Orhan G., Kezban Yağmur G., ve Şerife Ş.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.