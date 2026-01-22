Tekirdağ'da Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'in de katılım sağladığı etkinlikte, günümüz ticaret anlayışını şekillendiren dijital trendler ve uygulamalar detaylı şekilde ele alındı. Eğitim öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Ahmet Çetin, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın eğitime verdiği öneme vurgu yaptı. Başkan Ahmet Çetin, üyelerin faydalanabileceği, iş ve kişisel yaşamına katkı sağlayacak eğitimlerin bundan önce olduğu gibi artarak devam edeceği ifade ederek, katılımcıların, eğitim taleplerini dile getirmelerini ve bu alanlarda yeni eğitimler de düzenlenebileceğini ifade etti. Başkan Ahmet Çetin, dijitalleşmenin artık bir tercih değil, sürdürülebilir büyüme için zorunluluk olduğunun altını çizerek, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Seminerde, e-ticaretin geleneksel ticarete kıyasla sunduğu avantajlar ve karşılaştığı zorluklar üzerinde duruldu. Katılımcılara, ürün ve müşteri odaklı değer önerisi geliştirme süreçlerinin dijital dünyada nasıl farklılaştığı aktarıldı. Hazır altyapıların işletmelere sağladığı kolaylıklar, dijital pazarlamanın temel mantığı ve performans pazarlaması kapsamında Google ile sosyal medya reklamlarının etkin kullanımı örneklerle açıklandı. CEO ve içerik pazarlamasının marka görünürlüğünü artırmadaki rolü, sosyal medya ve influencer marketing stratejilerinin müşteriyle etkileşim kurmadaki gücü vurgulandı. CRM sistemleri, veri yönetimi ve müşteri deneyimi konularında işletmelerin sürdürülebilir başarı için nasıl yol alması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca operasyon, lojistik ve müşteri hizmetlerinin e-ticaret ekosistemindeki kritik önemi, ölçümleme ve KPI'lar aracılığıyla doğru karar alma süreçleriyle ilişkilendirildi.