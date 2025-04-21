"Bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 6’ncı gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir"

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in, yapılan ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ile ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Ertan Sağbaş Önder’in ameliyatına ve son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sırrı Süreyya Önder’in, hastanenin yoğun bakım ünitesindeki 6’ncı gününde hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Sırrı Bey’e cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı. İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı. Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır. Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı" dedi.

"Nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmekte"

Önder’in ilk geldiği andan itibaren şuurunun kapalı olduğunu, reflekslerinin ise istenilen seviyede olmadığını söyleyen Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Beyin kan akımı transkraniyal doppler de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğunda ki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz" dedi.

"Süreç kalp yönünden beklendiği gibi ilerliyor"

Önder’in ameliyatını yapan doklardan Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise, "Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz işlem planlıydı. Açtığımızda gördüğümüz bizim için de sürpriz oldu. Açtığımızda sağ kalbin kısmen kasılmaya başladığını gördük. Bu iyi haberdi. Bu, kalbin etkilendiğini ve yavaş yavaş açıldığını gösteriyordu. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor aslında. Ama hala daha kalp güçsüz. Hala vücudun dolaşımını üstlenecek kadar değil. Bunun için biraz daha bekleyeceğiz. Desteğimiz devam ediyor. Kalbi destekleyecek ilaçları azaltıyoruz. İç organların durumu iyi, böbrek ve karaciğer iyi. Ama daha önümüzde çok uzun bir yol var. Ama kalp açısından kısmi de olsa bir iyileşme olduğunu söyleyebilirim. Süreç beklendiği gibi ilerliyor aslında, kalp yönünden bakmak gerekirse. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ama bir çok parametre var. Her şeyi ince ince düşünerek ayarlıyoruz. Tedavi ekibimizle birlikte tüm parametreleri inceleyip ayarlamalar yaparak ilerliyoruz. Hiçbir detayı atlamamak için titiz çalışıyoruz" diye konuştu.

"Nörolojik durumu belirsizliğini koruyor"

Önder’in nörolojik durumuna ilişkin de konuşan Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Nörolojik durumu ise belirsizliğini koruyor. Size net olarak bununla ilgili bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü görüntüleme yapamıyoruz. Yapılabilen görüntülemelerde beyinde bir kan akımı görüldü. Arkadaşlar olduğunu söyledi. Ancak görüntüleme yapılamadığından tüm bunlar belirsizliğini koruyor. İlk planda şartları zorlayarak bir görüntüleme yapmak istiyoruz. Ancak bunu ne zaman ve nasıl gerçekleştireceğimiz belli değil. Sağ ve sol kalbin iyi olduğunu kasılmasını görürsek ve kalbin kasılma gücünü artıran inotropik destekleri de yeterli miktarda azaltabilirsek, o zaman ECMO desteği sonlandıracağız. Onun için daha zaman var. Tekrar açılmamak üzere göğüs kapatıldı, şu an için bir operasyon planlanmıyor. Kanama yok. Bu konuda tekrar ameliyat gerekliliği yok. Aort damarının tekrar yırtılması gibi bir durum söz konusu değil. Yapılan kontrollerde herhangi bir yeni yırtık ya da kanama bulunmuyor. Bypass da çalışıyor. Cerrahi alanlarda kanama yok. Size bir süre vermemiz mümkün değil. Anlık takiplerle gidiyoruz. Günlük açıklamalar yapabiliriz. Önümüzde uzun bir yol var" diye konuştu.