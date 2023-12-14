Türkiye’de ilk kez 2022 yılında verilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası’nı 1 yıl kullanma hakkı elde eden Şişli Belediyesi, Marka ismini 2024 yılı sonuna kadar kullanmayı hak etti.

Avrupa Konseyi’nin Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) 2023 yılı sahiplerini buldu. Bir yıllık süre boyunca geçerli olan ve yerel yönetimlerde iyi yönetişim kültürünün sembolü olarak görülen Marka’ya bu yıl 2 Büyükşehir 4 İlçe Belediyesi layık görüldü. Türkiye’de Argüden Yönetişim Akademisi koordinatörlüğünde, Avrupa Yerel Demokrasi Derneği ve Altınbaş Üniversitesi ile oluşturulan Ulusal Platform önderliğinde verilen Marka’yı 2024 yılı sonuna kadar kullanım hakkı elde eden belediyelerden biri de Şişli Belediyesi oldu. Şişli Belediyesi geçen yıl da Marka’yı kullanmaya hak kazanmıştı. İstanbul’da düzenlenen törene katılan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sertifikayı jüri üyelerinin elinden aldı. Ödül töreninin ardından gerçekleştirilen panellerde kazanan belediyeler deneyimlerini ve iyi örneklerini paylaştı.

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası belediyelerde iyi yönetişim kültürünü güçlendirmeyi ve 12 iyi yönetişim ilkesinin yerel yönetimlerin işleyişinde her kademede benimsenmesini hedefliyor. Türkiye’de ilk kez 2022 yılında verilen Marka’yı 1 yıl kullanma hakkı elde eden belediyeler Sultanbeyli ve Şişli Belediyeleri olmuştu. Gerçekleştirdikleri çalışmalar ve verdikleri taahhütler göz önünde bulundurularak Marka’yı kullanma hakkını elde eden belediyeler, başvurularını yenilemeleri ve Bağımsız Jüri’den onay almaları takdirde sonraki dönemlerde de Marka’yı kullanmaya devam edebiliyor.