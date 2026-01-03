Şişli Belediyesi, ilçedeki yaşlıların ve engelli vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltmek için temizlikten kişisel bakıma, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda sosyal destek hizmeti veriyor.

Şişli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Koordinasyon Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin yanı sıra yaşlılara yönelik sunulan çok yönlü hizmetlerle sosyal hayata katılımın güçlenmesi için hizmetler yoğun bir şekilde devam ediyor. Merkezde bu kapsamda sosyo-ekonomik destekler, danışmanlık hizmetleri, erişilebilirlik çalışmaları, eğitim ve kişisel gelişim faaliyetleri ile kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri gerçekleştiriliyor.

Özel Gereksinimli Çocuklara Atlı Terapi

Engelli Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen 'spor, resim ve seramik atölyeleri' sayesinde özel gereksinimli bireylerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri destekleniyor. Ayrıca merkezde çocuklara düzenli olarak sağlanan 'atlı terapi' desteği de yoğun ilgi görüyor. Veliefendi Hipodromu'nda 15 günde bir düzenlenen terapilere, 15'erli özel gereksinimli öğrenci katılırken, çocukların atlı terapiyle fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması, aynı zamanda ailelerin de sosyalleşebilecekleri alanlar amaçlanıyor. Engelli Koordinasyon Merkezi'nin yanı sıra, Mecidiyeköy'de Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nde ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde de engellilere ve yaşlılara kesintisiz olarak hizmet veriliyor.

Günün Her Anında Hasta Nakil Ambulans Hizmeti

Sağlık Müdürlüğü ise Şişli'de ikamet eden yaşlı ve engelli vatandaşların talepleri doğrultusunda hasta nakil ambulanslarıyla kendilerine ulaşım kolaylığı sağlanıyor. Ayrıca evde sağlık hizmeti kapsamında pansuman, yara bakımı, sonda değişimi gibi hizmetler verilirken, yaşlı ve engelli bireylerden doktor veya laboratuvar istek formuna göre kan alınarak tahlilleri yapılabilmektedir.

Yüzme Eğitimi Veriliyor

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait Fulya Yüzme Havuzu'nda ise özel gereksinimli bireylere uzman yüzme eğitmenleri eşliğinde hem yaz hem kış döneminde temel yüzme eğitimleri veriliyor.