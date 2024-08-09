Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı final maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’ya 3-0 kaybetti. Yüzlerce Şişlili, mücadeleyi Şişli Belediyesi tarafından Habitat Parkı’nda kurulan dev ekrandan takip etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda yarı finalde İtalya ile karşılaştı. İtalya’ya 3-0’lık skorla mağlup olan milliler, finale çıkma şansını kaybetti. Yarı finalde İtalya’ya kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Brezilya ile bronz madalya için karşı karşıya gelecek.

Şişli Belediyesi tarafından Şişli Habitat Parkı’na kurulan dev ekran karşısında toplanan binlerce yurttaş, Filenin Sultanları’nın yarı final mücadelesini coşkuyla izledi. Maçın son düdüğüne kadar destek veren yüzlerce kişi, bir an olsun yerine oturmadı. Heyecan içinde geçen maçı İtalya’ya 3-0 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.