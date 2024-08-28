Sivas Kalesi ve çevresinin turizme kazandırılması amacıyla Belediye tarafından uygulanan projede çalışmalar aralıksız devam ediyor.SİVAS (İGFA) - Tarihi Ulu Cami ve Gök Medrese’yi bütünleştirerek bir tarih aksı oluşturulacak proje kapsamında Plan Proje Müdürlüğü tarafından bir lansman alanı hazırlanarak vatandaşın beğenisine sunulacak.

Anıtlar Kurulu ve Müze Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülen kazı çalışmaları neticesinde şimdiye kadar 300 binin üzerinde tarihi obje gün yüzüne çıkarıldı.

Alan içerinde bulunan ve koruma altına alınan bin yıllık buğday silosu, tandırlar ve kral mezarları da proje kapsamında ziyarete açılarak turizme kazandırılacak.

100 binadan oluşan projede her yapıya farklı işlevler yüklenecek. Kafeterya, çocuk oyun alanları, kütüphane, arastalar, el sanatları merkezileri ve butik otellerin yer alacağı bölgede, Anıtlar Kurulu onayının ardından beton yapı blokları ve peyzaj çalışmalarının tamamlaması hedefliyor.

Çalışmaların gece-gündüz devam etmesi ve 42 bin metrekarelik alanın güvenliği açısından ışıklandırma çalışması yapılırken yakın zamanda güvenlik kameraları da devreye alınacak.

Öte yandan Belediye öncülüğünde şehirdeki kamu kurumları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla Kale Projesi için bir çalıştay düzenlenmesi hedefleniyor.