Sivilce giderici besinler, vücudunuzda sivilce oluşumuna yol açan her türlü zararlı maddenin, vücuttan atılmasına ve yok edilmesine yardımcı olan besinlerdir. Düzenli bir şekilde tüketilmesi durumunda ve bireyin, sivilceye neden olan besinlerden uzak durması durumunda, sivilce oluşumu büyük ölçüde azalırken, halihazırda bulunan sivilceler ise çok kısa süre içerisinde iyileşmeye başlar.

Sivilcelerin oluşmasının temel nedeni, cilt gözeneklerinin bakteri ile kaplanması, yağlanması ve tıkanmasıdır. Tüketmiş olduğumuz zararlı besinler gözeneklerin ciddi anlamda tıkanmasına yol açarken, içeriğimizde bahsedeceğimiz her türlü besin ise gözeneklerin açılmasına ve hızlı bir şekilde temizlenmesine yardımcı olur. Peki, söz konusu besinler nelerdir? Vücuda ne gibi etkileri vardır?

Sivilce Giderici Besinler Hangileridir? A Vitamini İçeren Besinler

Sivilce giderici besinler denildiği zaman akla direkt olarak A vitamini bakımından zengin olan besinler gelmelidir. Bu besinler, zengin A vitamini içerikleri nedeniyle antioksidan özelliği taşırlar. Antioksidanlar ise cilt gözeneklerinin açılmasında ve cildin doğru bir şekilde nemlenmesinde büyük rol oynarlar.

Cilt gözeneklerinin tıkalı olması vücudun reaksiyon olarak direkt sivilce oluşumuyla tepki vermesine neden olur. Bu yüzden gözeneklerin sürekli olarak açık kalması büyük önem taşır. A vitamini içeren besinlerle gözeneklerin açık kalmasına olanak sağlamanız mümkündür. A vitamini ise havuç, ıspanak, kavun ve lahanada bol miktarda bulunur. Cildin antioksidanlardan faydalanması için C vitamini de en çok işe yarayan besin değerlerinden biridir. Cilt için C vitamini, A vitamini gibi bol miktarda antioksidan kaynağıdır. C vitamini ise portakal, mandalina, limon greyfurt ve çilek gibi besinlerden bol miktarda alınabilir.

Tam Tahıllı Gıdalar

Sivilce Giderici Besinler Hangileridir

Tam tahıllı gıdaların vücutta sivilceleri giderme konusunda ne gibi etkilerinin olduğu büyük bir merak konusudur ve sivilce ile bu besinlerin bağdaştırılması pek yapılamaz. Tam tahıllı gıdaların içerisinde zengin lif, mineral ve vitamin vardır. Bu maddeler sayesinde metabolizma çok iyi bir şekilde çalışır ve kan şekerinin dengede tutulmasına sağlanır. Ayrıca bilindiği üzere sivilcelerin temel nedenleri arasında hormonel bozukluklar da yer alır. Tam tahıllı gıdalar ise hormonel seviyenin de korunmasına yardımcı olurlar.

Tam tahıllı gıdalar denilince akla birçok besin gelebilir. Esmer pirinç, yulaf ve arpa ise en zengin içerikli tam tahıllı gıdalar olarak bilinirler. Bu yüzden diğer tahıllı gıdaların yanı sıra bu gıdalara ağırlık verilmesi, sivilcelerden arınmaya ve vücudun sivilceye karşı savaş açmasına yol açacaktır.

Sivilcelerden korunabilmek adına söz konusu gıdaları tüketirken, aynı zamanda yağlı yiyeceklerden ve hamur işi olarak tabir edilen gıdalardan da uzak durmak gerekir. Tüketilmesi gereken bu gıdaların sürekli olarak tüketilmesi, uzak durulması gereken gıdaların ise tamamıyla yeme alışkanlıklarından çıkarılması, sivilce konusunda gözle görülür derecede olumlu bir sonuç almanıza yol açacaktır.