Tarçının Mucizesi

Taze sıkılmış limon suyuyla tarçını karıştırarak uyguladığınızda farklılığı göreceksiniz. Tarçının Tüm faydaları başlıklı yazımızda bu türün nelere iyi geldiğini gözlemleyebilirsiniz.

Neler Gerekli ?

2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

Limon suyu ve tarçını iyice karıştırın, sivilce üzerine elde ettiğiniz karışımı uygulayın ve 15 dakika kadar kurumasını bekleyin. Ardından ılık suyla yıkayıp nemlendirici krem sürün. Haftada 2 kez bu kürü uygulayabilirsiniz.

Bal, Süt ve Limon Karışımı

Süt cildinizi temizler ve yumuşatır. Bal ve limon ise antibakteriyeldir ve cildinizdeki iltihap ve mikropları yok eder. Bu malzemeleri karıştırıp uygulamak sivilcelerden kurtulmada etkili olacaktır.

Neler Gerekli ?

Yarım Fincan Süt

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı bal

Sütün içerisine balı ve limon suyunu ekleyin iyice karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı sivilceli bölgeye uygulayın ve kuruması için 15 dakika ve üzerinde bekleyin. Kuruduktan sonra ılık suyla yıkayıp bölgeye nemlendirici krem uygulayın. Sivilceleri bitirmek için 21 gün boyunca bu kürü uygulamanız önerilenler arasında.

Bal, Şeker, Zeytinyağı ve Limon

Limon sivilce için etkili bir maddedir. Bal, Şeker ve zeytinyağı da ekleyerek daha yumuşak bir cilt ve siyah noktalardan, sivilcelerden arındırılmış bir yüze kavuşabilirsiniz.

Neler Gerekli ?

Yarım Fincan Şeker

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 tatlı kaşığı bal

Tüm malzemeleri karıştırıp parmağınızda masaj yaparak 2 dakika boyunca sivilce üzerine uygulayın. Ardından 10-15 dakika sonra ılık suyla yıkayarak sivilcelerden kurtulabilirsiniz. Bu karışımı haftada en fazla 2 defa yapabilirsiniz.

Sivilcelerden Kurtulmak için Losyon

Limon suyu ve gül suyunu birbirine karıştırarak elde edeceğiniz bu losyon sivilcelerden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Neler Gerekli ?

1 tatlı kaşığı limon suyu (taze sıkılmış)

1 tatlı kaşığı gül suyu

Limon suyu ile gül suyunu karıştırıp, bir peçete yada pamuk yardımıyla sivilce üzerine uygulayın. 20 dakika sonra soğuk suyla yıkayarak cildinizi kurulayın.

Salatalık Kürü

Bir adet limonun suyu ve salatalığı kür haline getirip karıştırıp uygulanabilen bir sivilce yok edici kürdür. Cildin ihtiyaç duyduğu su miktarını içeren salatalık ve ciltteki ölü hücrelerin temizlenmesini sağlayan limon suyunun karışımı sivilce ile savaşta çok etkilidir.

Neler Gerekli ?

1 adet limonun suyu

1 adet salatalık (Robotta çekilmiş püre halinde)

Salatalığı robot vasıtasıyla iyice çekip püre haline getirin ardından sıktığınız limonun suyunu püreye ilave edin. Sivilceli bölgeye sürerek 20 dakika bekletin ardından soğuk suyla yıkayın. Bu karışımı günde bir kez olmak üzere sivilcelerden kurtuluncaya kadar uygulayabilirsiniz.

Zerdeçal ve Limon Suyu

Zerdeçal, anti-inflamatuar olarak bilinir ve iltihap yok edici özelliğe sahiptir. Ayrıca antioksidan miktarı çok yüksektir ve cildin daha hızlı iyileşmesine çok fayda sağlar. Zedeçalın Tüm Faydaları başlıklı yazımızda bu mucizevi bitkinin insan vücuduna etkilerini gözlemleyebilirsiniz.

Neler Gerekli ?

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

1 limonun suyu

Sıktığınız limonun suyuna toz zerdeçalı dahil edin ve iyice karıştırın. Elde ettiğiniz bu karışımı sivilceli bölgeye uygulayıp 15 dakika boyunca kurumasını bekleyin ardından soğuk suyla yıkayın. Haftada en fazla 3 kez uygulayabilirsiniz.