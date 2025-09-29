Gündemi değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e basın mensupları “Büyükşehir Belediyesi ile İnegöl Belediyesi arasında bir sıkıntı var mı?” sorusu sordu. Bozbey soruya, “Hiçbir belediye başkanımızla sıkıntımız yok. 3 ayda bir biraraya geliyoruz. Zaman zaman belediye başkanları yanlışta olsa bazen dile getiriyorlar. Orhangazi terminalinde bu yaşandı. O terminali biz yapmadık ki. Sunulmuş, yapılmış, yanlış yapmışlar. Biz düzenledik ama içerideki esnaf çıkmak istemedi. Kararlar daha öncesinde alınmış. O yüzden doğru şeyler değil. Bu konu bir müddet sonra doğruluğu ortaya çıkacak. Yeri de daha önce belirlenmiş biz belirlemedik. Hiçbir belediye ve kurumla sorunumuz yok” dedi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ