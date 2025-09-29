Son günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesinde yapılan görev değişikliklerine değinen Başkan Bozbey, , "Biz liyakata önem veriyoruz. Eğer bir kişi işini yapmıyorsa, yapamıyorsa arkadaşım, tanıdığım dahi olsa değiştiririz ve işini bilen birini getiririz. Önemli olan geçmişte ya da gelecekte çalışmış olması değil; kriterlerimize uygun şekilde işini yapıp yapmadığıdır. Önceliğimiz kurumu korumaktır" dedi.

AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialara da yanıt veren Bozbey, "Böyle bir durum yok. Her iki tarafa da haksızlık yapılıyor. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Sosyal demokrat anlayış budur; insana insan gibi davranacaksınız. Dedikodular çıkabilir. Bazıları bunu kendi içimizden de başlatıyor ama biz işimize bakıyoruz. Bursa'nın sorunlarını nasıl çözebiliriz, ona odaklanıyoruz. Bursa'ya çağ atlatacağız ve yolumuza hep beraber devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK