Son yıllarda ilaçlara karşı direnç kazandığı söylenen sinekler ısırdıktan sonra verdiği kaşıntı ve şişlik insanlarda rahatsızlığa sebep olmaktadır. Hatta vücut direnciniz düşükse Dang ateşi, Zika virüsüne ve sıtmaya yol açabiilmektedir. Bunun dışında genelde deride iltihaplanmaya sebep olur ve birççok zararlı mikro organizmaların da taşıyıcılığını yaptıkları için soktukları insanın sağlıklarını kötü yönde etkilemektedir.

Sivri Sinek ısırığına ne iyi gelir ?

Sivrisinek, vücudunuzu ilk ısırdığında öncelikle sivrisinek ısırığını su ve sabunla yıkamalısınız.

Karbonatlı tuzlu su: Bir bardak suyun içine 1 çay kaşığı tuz ve karbonat karıştırın. Daha sonra bu suyu kaşınan bölgeye 1 saat aralıklarla sürün. Kaşıntınızı büyük oranda azaltacaktır.

Limon suyu: Ciltteki oluşan alerjik reaksiyonları durdurmanın en etkili yollarından biri de ısırılan bölgeye limon suyu sürmektir.

Kolonya: Normal kolonyada olur ama özelikle lavanta kolonyası hem içerdiği etanol (alkol) ile sivrisinek kaşıntısını bitirecek hem de lavanta kokusu ile çevrenize sivrisineklerin yaklaşmasını engelleyecektir. Sivrisinek ısırığı nasıl geçer sorusunun ilk cevaplarındandır.

Sirke: Birçok derde ve rahatsızlığa iyi gelen sirke, sinek ısırıklarına da iyi gelmektedir.

Buz: Hemen her ağrı sızıya iyi gelen buz kompresi, sinek ısırığı kaşıntısını durdurmanıza da yardımcı olur.

Fesleğen: Cildi fesleğen ile ovmak sivrisinek ısırığına karşı yapılabilecek başka bir doğal uygulamadır. Fesleğen kaşıntılı cildi rahatlatabilecek kimyasal bileşiklere sahiptir. Fesleğen yağını losyon olarak uygulayabilir ya da evde kendiniz yapabilirsiniz. Kendi karışımınızı yapmak istiyorsanız eğer, 2 bardak su ve yaklaşık 15 gram kuru fesleğen yaprağı kaynatın. Karışım soğuduktan sonra, karışıma batırdığınız pamuğu etkilenen bölgeye sürün.

Aloe Vera: 1 adet aloe vera yaprağını ısırılan bölgeye yavaşça sürün.

Bal: Antibakteriyel özelliği sahip olan bal da kaşınan bölgeye az döküp uygulandığında bölgedeki şişkinliğin ve kaşıntının giderilmesine yardımcı olur.

Çay poşetleri: Siyah ve yeşil çay poşetleri sinek ısırığından sonraki şişmeyi geçirmek için ısırılan bölgeye uygulayın. Çay içtikten sonra demlikte kullandığınız poşetleri bir naylona sarıp evdeki buzdolabında saklarsanız, soğutucu etkiden de faydalanabilirsiniz.

Sivrisinek kaşıntısına ne iyi gelir?

Sinek ısırıklarında, ısırılan bölgeyi kaşımak, hem kızarıklığın hem de kaşıntının daha da fazla artmasına neden olmaktadır. Bunun sebebi kaşımanın ciltte oluşan etkiyi artırmasıdır. Eczanelerde satılan ve cilt yüzey kısmına uygulanan topikal anti-histaminik içeren kremler ve kaşıntı önleyici merhemler sürülebilir.