AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Mart ayı sonunda büyük kongreyle ilgili takvim netleşmiş olacak. 28 Aralık'tan itibaren il kongrelerimiz başlayacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenlendi. Kongre süreciyle ilgili olarak bugün MKYK’da Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından kapsamlı bir sunum yapıldığını bu çerçevede MKYK’nın takdirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirine sunulan ve şöyle bir takvim söz konusu olacağını belirten Çelik, "Ekim 2024 ile Ocak 2025 arasında belde ve ilçe kongrelerinin yapılması, Aralık 2024’le Mart 2025 arasında il kongrelerinin yapılması, bütün bu takvimin işte Mart ayı sonuna doğru yetiştirilmesi bekleniyor, tabii Gençlik Kolları ve Kadın Kolları kongresi de söz konusu olacak. Mart ayı sonundan itibaren de Gençlik, Kadın Kolları ve büyük kongreyle ilgili olarak takvim netleştirilmiş olacak. Şimdi daha ayrıntılı bir şekilde size şunu söyleyebilirim: 21 Eylül 2024 tarihi itibariyle 2 gün sürecek şekilde delege seçimleri takvimimiz söz konusu olacak. Yine 2 gün sürecek şekilde 12 Ekim 2024 tarihinde belde kongreleri söz konusu olacak. İlçe kongrelerimiz yine aynı tarihte 12 Ekim 2024 tarihinde, tabii bu uzun sürecek biraz, 93 gün kadar sürmesi söz konusu olacak. Daha sonra 28 Aralık 2024 tarihinde il kongrelerimizi başlatacağız ve bunun da 79 gün kadar sürmesi bekleniyor. Bu çerçevede bir takvim söz konusu olacak. Bunların hepsinin Mart sonuna kadar yetişmesi ve ondan sonra da Büyük Kongrenin gerçekleşmesi söz konusu olacak. Tabii şöyle bir şey var: Bir ilçede ilçe kongresini yaptığımızda, ana kademeyle ilgili ilçe kongresini yaptığımızda hemen arkasından Gençlik Kolları ve Kadın Kollarıyla ilgili de kongreyi yapacağız. Dolayısıyla o haftalar içinde, o ay içerisinde siyasi gündemimizi o ilçemizde tamamlamış olacağız. Belde için aynı şekilde, il için aynı şekilde olacak. Bütün bunları Mart sonuna doğru yetiştirmeyi planlıyoruz, tabii Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın takdirlerine maruzdur. Kendilerinin katılmak istediği iller söz konusu olabilecektir, o sebeple takvimde bazı ileriye doğru sarkmalar söz konusu olabilir, ama şimdiki planlama Mart sonuna doğru bütün bu sürecin tamamlanması ve Büyük Kongre takviminin de ondan sonra belirlenmesi, Kadın ve Gençlik Kongreleri gerçekleştikten sonra. Tabii bütün bu süreç içerisinde sadece meseleyi mekanik bir kongre süreci olarak değerlendirmiyoruz. Yeni dönemin, yeni ihtiyaçların siyasi ritmine göre neler yapılması gerektiğini, teşkilatlarımızın bu siyasi ritme, yeni toplumsal taleplere uygun olarak ne şekillerde vatandaşımızla buluşması gerektiğini, bütün bu gelişmeler söz konusu olduğunda tabii şunun da değerlendirilmesi gerekiyor: Teşkilat Başkanlığımızın çok kıymetli çalışmaları var, daha kreatif çalışmalar. Yeni dönemde klasik teşkilat yöntemlerinin yanı sıra, yeni birtakım teşkilat yöntemleri, teşkilatın vatandaşla buluşma yöntemleri, teşkilatçılığın topluma mesaj verme bakımından birtakım yeni yöntemler, yeni modeller de çalışılıyor. Bunlar tabii MYK’mızda değerlendirilecek, bunların nasıl çalışacağı, nasıl işleyeceğiyle ilgili olarak bu gereken kararlar verilecek. Tabii ki gençlerin ve kadınların zaman ve mekan kısıtlaması olan, ama bir şekilde partimize, siyasi hareketimize, ittifakımıza destek vermek isteyen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin de katılımlarıyla ilgili yeni trendlere uygun, yeni siyasi ritimlere uygun, yeni toplumsal taleplere uygun, yeni siyasi temsiller üretebilecek modeller nasıl oluşturabiliriz, bunlar üzerinde de hazırlıklarımız var, çalışmalarımız var, onları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



Ekonomiyle ilgili gündemi yakından takip ettiklerini ifade eden Çelik, "Orta Vadeli Program biliyorsunuz 5 Eylül'de açıklanacak ve bu çerçevede güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın desteğiyle programın ilerlediğini ve hedeflere ulaşmaya başladığını bu şekilde görüyoruz. Burada ekonomi yönetimimize dönük olarak işte bakan arkadaşlarımızın istifa ettiği ya da içeride şu tartışmanın çıktığına dair bütün bu çıkan haberlerin hepsinin yalan olduğunu açık ve net bir şekilde size ifade etmek isterim. Bunlar spekülasyon amaçlı olarak gerçekleşiyor, bir kısmı dış kaynaklı bir kısmı iç kaynaklı, ama gözüken o ki elde edilen pozitif sonuçlardan rahatsız olanların bu pozitif sonuçları sabote etmek üzere bir propaganda faaliyeti olduğu içerisinde görülüyor. Bu propaganda faaliyetleriyle, bu kara propaganda merkezlerinin faaliyet biçimleriyle çok yakından bildiğimiz işler bunlar, mücadele yöntemlerimiz de sarihtir ve nettir bu konuda. Ama esas olan işimize bakmaktır, milletin bizden taleplerini, vatandaşlarımızın bizden taleplerini yerine getirmektir, o doğrultuda biz yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

