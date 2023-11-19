Skoda'nın bütçe dostu modelleri, Türkiye'deki birçok sürücünün dikkatini çekmeyi başarıyor. Özellikle Skoda'nın Kamiq SUV modelinin Fiat Egea'dan daha ekonomik olduğu güncel fiyatlarla ortaya çıkıyor. Bu durum, Kamiq SUV'nin adeta Fiat Egea ile rekabet ettiği anlamına geliyor. Detaylara bir göz atalım...

Skoda, uygun fiyatlı SUV modelleriyle Türkiye'deki otomobil pazarında geniş bir ilgi kitlesi oluşturuyor. Kamiq, Karoq ve Kodiaq gibi çeşitli SUV modelleri sunan marka, özellikle ekonomik fiyatlı Kamiq SUV ile öne çıkıyor. Son yayımlanan Skoda Kamiq SUV fiyatlarına göre bu modelin Fiat Egea fiyatlarına karşı rekabetçi olduğu gözlemleniyor. Fiyatı görenlerin adeta bayilere koştuğunu söyleyebiliriz.

Skoda, Fiat Egea’yı Geride Bırakıyor! Ucuzluğun Yıldızı Kamıg SUV!

Skoda, Türkiye otomobil pazarında son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. Özellikle bütçe dostu SUV modelleriyle dikkat çeken marka, adeta Skoda gemilerini yakıyor.

Güncel Skoda Kamiq fiyat listesine göre Elite 1.0 TSI 110 PS DSG versiyonunun fiyatı 1.199.900 TL olarak belirlenmiş. Diğer taraftan Fiat Egea Sedan Easy donanım, 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyonunun fiyatı ise 1.205.900 TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda Skoda Kamiq modeli, Fiat Egea'dan daha uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor. İşte hem Fiat Egea hem de Skoda Kamiq modellerinin güncel fiyatları:

- Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.199.900 TL

- Fiat Egea Sedan Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 1.205.900 TL