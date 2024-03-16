Şoför esnafıyla bir araya gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, vaatlerini bir bir sıraladı. Bu güne kadar şoför esnafına verdiği tüm sözleri yerine getiren Başkan Yılmaz “Esnafımızın sırtına asla yük yüklemedik, yüklemeyeceğiz. İndirimli tarife uygulamalarından doğan farklar ay sonuna kadar hesaplarına yatacak. Taksici esnafımızın güvenliği ve genel asayiş için araç kameralarını ücretsiz takacağız ” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şoför esnafıyla iftar programında bir araya geldi. Şoför esnafının büyük ilgi gösterdiği programa, Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı sıra; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Rıza Tekin, Balıkesir Nakliyeciler Kooperatifi (BAŞÖTKOP) Başkanı Erol Çetin, Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Fehmi Erdem katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Vekili Rıza Tekin, şoför esnafını böyle güzel bir organizasyonda bir araya getiren Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür etti. 2014’ten 2019’a kadar Büyükşehir Belediyesi ile çok iyi çalıştıklarını ifade eden BAŞÖTKOP Başkanı Erol Çetin “Kanunlar çerçevesinde Balıkesir’in esnafına, kamyoncusuna yaptırılıyor işler. Biz de onun için çok teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Çıktığınız yolda sizinle beraberiz, sizi çok seviyoruz.” dedi. Balıkesir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Fehmi Erdem, bu güzel ayda şoför esnafını bir arada iftar programında buluşturan Başkan Yücel Yılmaz’a ve ekibine teşekkürlerini sundu.

“Güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz”

AK Parti’nin; bütün politikalarını, eserlerini, hizmetlerini, milletten gelen talep ve beklentiler doğrultusunda oluşturan bir parti olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur “Milletin partisiyiz. İstişare kültürüne son derece önem veriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızla, kanaat önderlerimizle birebir bağlantı halindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Balıkesir’de de Yücel Yılmaz Başkanımızla, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımızla güçlü adımlarla devam edeceğiz” dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana şoför esnafını mağdur eden problemleri bir bir çözdüklerini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Buradan çok rahat bir şekilde söz veriyorum; biz, asla şoför esnafımızı, ticaret yapan insanımızı ezdirmeyiz. Bu sözün ispatı geçmiş 10 yıl. 10 yıldır milletin huzurundayız, hizmet ediyoruz. Kimse diyemez ki Yücel Yılmaz şu sözü verdi, yapmadı. Lojistik işi yapan, nakliye işi yapan tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. Bunu her yerde söylüyorum. 960 tane TIR, 15 gün içinde dolu bir şekilde deprem bölgesine geldi. Bir tane esnafımız bizden para istemedi. Bu TIR’lar mazot yakar, iş kaçırır demediler ve bunun bedelini bizden istemediler. Allah şoför esnafımızı bu milletin yanından eksik istemesin” dedi.

Yaşanan sorunlara akıl koyup, oda başkanlarıyla şoför esnafıyla, birlikte çözdüklerini belirten Yücel Yılmaz, 2024-2029 yılları arasında da her zaman olduğu gibi yine esnafın yanında olacaklarını söyledi.

Yılmaz, müjdeleri sıraladı

“BTT ile protokolleri biten araçlarımızda 0-5 yaş konusunda gereken ne ise yapacağız. Herkes rahat olsun. Yeni dönemde nakliyecilerimizin hakları için ‘J Plaka Yönetmeliği’ çıkarıyoruz. Ticari taksilerde birinci derece yakını için 10 yaş devir yaşı şartını da kaldırıyoruz. Kırsal mahallelerde çalışan esnafımızın ticaretine yönelik de yeni dönemde iyileştirmeler yapıyoruz. 2217 toplu taşıma esnafımızın haklarını koruyoruz, korumaya da devam edeceğiz. Çalışma belgelerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

19 Mart’ta BESOB’un temeli atılacak

19 Mart’ta söz verdikleri gibi BESOB’un temelini atacaklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz “Türkiye’nin her yerinde mevcut mevzuat kaynaklı ve buna benzer sorunları da Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Konfederasyonu Başkan Vekilimiz Rıza Tekin ile birlikte çözüyoruz, çözmeye devam edeceğiz. Esnafımızın sırtına asla yük yüklemedik, yüklemeyeceğiz. Ruhsat devir bedellerinden artan maliyetleri düşürmeye yönelik uygulamaya kadar hep esnafımızın yanında olduk. Bu anlamda indirimli tarife uygulamalarından dolayı doğan farkları da karşılayacağız, ay sonuna kadar farklar hesabınıza geçiyor” dedi.

Süreci yönetirken planladıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, devamında şu ifadelere yer verdi: “Şeffaf bir belediye olduğumuz için her şeyi Stratejik Plan’a yazıyoruz, bütçeye yazıyoruz. EKAP’tan bütün ihalelerimiz bulunuyor. Bunları görenler bizim yapmaya hazırlandığımız işleri, önce ben söylersem benim vaadim olur diyor. Biz, bu işi yaşıyoruz. Biz bu şehrin yönetimindeyiz ve sorunları biliyoruz. 2014’ten sonra BTT ile protokolümüz kapsamında birçok esnafımıza kameraları taktık, ücretleri alındı. Fakat bu kameralar mevzuat değişikliğinden dolayı kapsam dışı kaldı. Bu esnaflarımızın kameralarını da ücretsiz şekilde yeniliyoruz. Taksici esnafımızın güvenliği ve genel asayiş için Haziran ayından itibaren zorunlu olan araç kameralarını ücretsiz yine biz takacağız. Kırsaldaki M plakaları kendi içimizde S plaka dönüştürüyoruz. Kamyon filomuzu BAŞÖTKOP’tan kiralayarak esnafımızın yanında olmaya bu dönemde de devam edeceğiz” dedi.

Verdiği sözleri yerine getiren Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür eden şoför esnafları, her zaman Başkan Yücel Yılmaz’ın yanında olduklarını belirtti.