Yırtıcı kuşlar arasında en sık görülen türlerden biri olan şahinler, şehirlerarası yolculuklarda elektrik direklerinde veya çitlerin üzerinde dinlenirken fark edilebiliyor. Keskin bakışları ve güçlü duruşlarıyla kuş fotoğrafçılarının ilgisini çeken şahinler, adeta doğanın estetik bir sanat eseri gibi görünüyor.

Şahinler, tarım alanlarında kemirgenleri ve zararlı böcekleri avlayarak çiftçilerin gizli yardımcıları olarak büyük fayda sağlıyor. Bu özellikleriyle doğadaki dengeyi koruyan şahinler, ekosistemin vazgeçilmez bir parçası olarak önemli bir rol oynuyor.

Şahinler, tarla fareleri ve diğer kemirgenlerle beslenerek, bu zararlıların aşırı yayılmasını engelliyor. Böylece, tarım alanlarında doğal bir denge unsuru olarak çiftçilerin dostu haline geliyorlar.

Bursa'da yaşayan kuş gözlemcisi ve doğa fotoğrafçısı Ömer Ahu, "Şahinler kış aylarında ülkemizi mesken tutarak ekosistemde önemli bir rol oynuyorlar. Tarla fareleri ve diğer kemirgenlerle beslenerek tarıma büyük katkı sağlıyorlar. Şahinleri gözlemlemek ve fotoğraflamak, doğanın bu güçlü yırtıcılarının güzelliklerini yakalamak açısından büyük bir zevk," dedi.

