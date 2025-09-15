12-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen şenliklerde Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş ağırlandı. Etkinlik süresince herhangi bir sağlık sorununa karşı sahada hazır bulunan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sahada gece gündüz görev yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, "Böylesine büyük ve anlamlı bir etkinlikte halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden görev yapan tüm sağlık ekiplerimize teşekkür ediyorum. UMKE ve 112 Acil Sağlık personelimiz, her türlü sağlık durumuna anında müdahale ederek büyük bir özveriyle çalıştı. Vatandaşlarımızın yanında olarak sağlık hizmetini eksiksiz sundular. Bu tür etkinliklerde sağlığın güvencesi olma sorumluluğunu başarıyla yerine getiren tüm personelimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Açıklamasının devamında Damkacı, "Şenlik boyunca 26. Bölge UMKE (Bilecik, Kütahya, Eskişehir) ekiplerinin sahra çadırlarında 114 kişiye tıbbi müdahalede bulunuldu, 112 Acil Sağlık ekipleri ise 23 kişiyi ambulanslarla hastanelere sevk etti. Müdahale edilen vakalar arasında hafif yaralanmalar, baş dönmesi ve tansiyon düşüklüğü gibi rahatsızlıkların yer aldığı kaydedildi" dedi.