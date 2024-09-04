Söğütlü ilçesinin altyapısına güç katacak 25 kilometrelik projenin yapımına başlanıyor.

SASKİ marifetiyle Söğütlü’nün altyapısını geleceğe taşıyacak olan 25 kilometrelik hat için çalışmalar başlıyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin başlatılacağı törene tüm Sakarya’yı beklediklerini ifade ederek davet çağrısı yaptı. Alemdar, "Söğütlü ilçemizin altyapı sorunlarını geleceğe dönük projemiz ile çözüme kavuşturacağız. 2024 yılında 7 bin 100 kişilik nüfusa hizmet edecek projemiz ile bölgenin atık sularını güvenle Karaman Atık Su Arıtma Tesisi’ne taşıyacağız. Güçlü altyapımız ile 2058 yılında 17 bin kişilik nüfusa hizmet etmeyi planlıyoruz. Söğütlü’nün bugünü ve yarınları için atacağımız bu güçlü altyapı adımında tüm paydaşlarımızı ve hemşerilerimizi yanımızda görmek isteriz" dedi.