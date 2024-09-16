Söğüt’te Zabıta Amirliği ekipleri okul kantinlerini denetleyerek vatandaşları bilgilendirdi.

Söğüt Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerince okul kantinlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygunluğu, genel hijyeni ve çalışma şartlarına bakıldı. Denetimlerde ayrıca okul kantinlerinin çalışma ruhsatları, çalışanların hijyen belgesi, kantinlerde satılması yasak ürünler, satılan ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri kontrol edildi. Denetlemelerin yanı sıra kantin işletmecilerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmeler de yapan ekipler, denetimlerin belli aralıklarla sürekli olarak devam edeceğini belirttiler.