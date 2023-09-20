Düşüncelerimizi ve ufkumuzu açması sebebi ile hepimiz bilim kurgu filmlerini severiz. Aralarında her ne kadar izlediğiniz filmlerin olacağını bilsek bile sizler için en sevdiğimiz 10 bilim kurgu filmi derledik. Karşınızda en sevdiğimiz 10 bilim kurgu filmi.

10.Matrix

Matrix, Wachowski Kardeşlerin yazıp-yönettiği bir bilim kurgu film. 1999 yılında gösterime girdi. Filmde Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss ve Hugo Weaving gibi yıldızlar yer almaktadır. Matrix ABD’de 171,479,930 $, uluslararası olarak 288,900,000 $ hasılat ile toplam kazancı 460,379,930 $’a ulaşmıştır.

9. Inception

Başlangıç, Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen bilimkurgu türündeki ABD filmidir. 8 Temmuz 2010 tarihinde İngiltere galası yapılmıştır. Film yayınlanmasından kısa bir süre sonra son 25 yılın en iyi filmleri arasında gösterilmiştir.

8. ET

E.T., 1982 yapımı bilimkurgu filmi. Yönetmenliğini Steven Spielberg’ün yaptığı filmin senaryosu Melissa Mathison tarafından yazılmıştır. Filmin başrollerinde Henry Thomas, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, Dee Wallace ve Peter Coyote yer almaktadır.

7. Ex Machina

Ex Machina, Alex Garland tarafından yazılan ve ilk yönetmenlik denemesi olan 2015 yapımı İngiliz bilim kurgu psikolojik gerilim filmi. Filmin başrollerinde Domhnall Gleeson, Alicia Vikander, Sonoya Mizuno ve Oscar Isaac bulunmaktadır.

6. Independence Day

Independence Day 1996 yapımı ABD bilim kurgu filmi. Aynı zamanda ‘ID4’ kısaltmasıyla da bilinir. Düşman uzaylıların dünyayı istilasını anlatmaktadır. Roland Emmerich tarafından çekilmiştir. Roland Emmerich, yapımcısı Dean Devlin ile senaryoyu yeniden yazmıştır.

5. Artificial Intelligence

Artificial Intelligence, yönetmenliğini Steven Spielberg’in yaptığı 2001 yapımı bilimkurgu filmidir. Bu yapım, yönetmeni Steven Spielberg’le olduğu kadar başrol oyuncusu Haley Joel Osment ile de dikkat çekiyor.

4. 12 Monkeys

12 Maymun, 1995 yapımı Terry Gilliam filmi. Başrollerde Brad Pitt, Bruce Willis ve Madeleine Stowe rol almıştır. Film “Cassandra Kompleksi” tabanına oturtulmuş geleceği görmenin ödül değil ıstırap verici bir deneyim olabileceği temelinden hareket edilmiştir.

3. Prometheus

Prometheus, yönetmenliğini Ridley Scott’ın, senaristliğini Jon Spaihts ve Damon Lindelof’un yaptığı, başrollerinde Noomi Rapace, Michael Fassbender, Guy Pearce, İdris Elba, Logan Marshall-Green ve Charlize Theron gibi isimlerin oynadığı 2012 yapımı bilim kurgu filmi.

2. Minority Report

Azınlık Raporu, Philip K. Dick’in kısa hikayesinden aynı adla senaryolaştırılan ABD yapımı bilimkurgu filmi. Steven Spielberg tarafından yönetilen bu film, 2002 ABD yapımı bir bilim kurgudur.

1. Interstellar

Yıldızlararası, Christopher Nolan tarafından yönetilen epik bilim kurgu türündeki 2014 yapımı ABD filmi. Başrollerinde Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain ve Michael Caine yer almaktadır.