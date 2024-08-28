Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul semalarında gösteri gerçekleştirdi. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule’nin yaptığı manevralar izleyenlerin nefesini kesti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK 30 Ağustos’ta İstanbul’da gösteri uçuşu yapacak. SOLOTÜRK Kol Komutanı Pilot Binbaşı Murat Bakıcı ve Hava Pilot Binbaşı Yasin Dikkule Zafer Bayramı öncesi Yenikapı Meydanı’nda Çevre Tanıma Uçuşu gerçekleştirdi. Bakıcı ve Dikkule yaptığı manevralarla izleyenlerin nefesini kesti. Vatandaşlar cep telefonuyla nefes kesen anları kayıt altına aldı.