Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rafa Silva’nın uzak köşeye yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top kaleci Agirrezabala’da kaldı.

16. dakikada topla birlikte rakiplerini geçerek ilerleyen Muçi’nin pasında Rafa Silva, topukla Rashica’ya bıraktı. Bu oyuncunun ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta kaleci Agirrezabala’nın solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

45. dakikada Marcos’un pasında penaltı noktası önünde Prados’un kontrol edip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak altıpasın sol tarafında Unai Gomez’in önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

46. dakikada sol kanattan Rafa Silva’nın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Immobile’nin kontrol edip yakın köşeye yaptığı vuruşta kaleci Agirrezabala, meşin yuvarlağı kurtardı.

51. dakikada Rashica ile verkaç yaparak kaleci kaleci Agirrezabala ile karşı karşıya kalan Rafa Silva’nın şutunda Agirrezabala gole izin vermedi.

54. dakikada Gedson Fernandes’in pasında topla buluşan Rashica, ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleciyi de geçen topu son anda Nunez kornere gönderdi.

60. dakikada sol kanattan Muçi’nin ara pasında topla buluşan Rafa Silva, ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Agirrezabala geçip içeri çevirdiği topa arka direkte Rashica’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

63. dakikada Inaki Williams’ın pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Guruzeta’nın kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak Mert’te kaldı.

78. dakikada sağ kanatta Rashica’nın içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Rafa Silva’nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Agirrezabala’ya çarpıp kale önünde Rafa Silva’nın önünde kaldı. Bu oyuncu topu boş ağlara yolladı. 3-1

88. dakikada Joao Mario’nun pasında ceza yayı sağ tarafından topla birlikte ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, Serrano’nun müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada beyaz noktanın başına geçen Joao Mario, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 4-1

Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku (Zaynutdinov dk. 69), Gedson Fernandes, Al-Musrati, Rashica (Joao Mario dk. 80), Rafa Silva (Ndour dk. 87), Muçi (Onur Bulut dk. 87), Immobile (Semih Kılıçsoy dk. 69)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Salih Uçan, Fahri Kerem Ay, Jean Onana, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Ole Gunner Solskjaer

Athletic Bilbao: Agirrezabala, de Marcos, Nunez, Aitor Paredes, Yuri, Prados (de Galarreta dk. 61 (Mikel Vesga dk. 68)), Jauregizar, Berenguer (Alvaro Djalo dk. 79), Unai Gomez (Serrano dk. 79), Nicholas Williams (Inaki Williams dk. 61), Guruzeta

Yedekler: Unai Simon, Gorosabel, Vivian, Yeray Alvarez, Lekue, Marton, Peio Canales

Teknik Direktör: Ernesto Valvarde

Goller: Rashica (dk. 16 ve 60), Rafa Silva (dk. 78), Joao Mario (dk. 90+2 pen.) (Beşiktaş), Unai Gomez (dk. 45) (Athletic Bilbao)

Sarı kartlar: Immonile, Masuaku, Rashica (Beşiktaş)