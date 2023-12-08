İstanbul'da Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada Yunus Emre Göçer (38)'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ASLİ KUSURLU OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİ

Kazanın ardından hazırlanan bilirkişi raporunda, moto kurye Yunus Emre Göçer'in kaza esnasında Karayolları Trafik Kanununda belirtilen herhangi bir maddeyi ihlal ve kusurunun bulunmadığı belirtilirken, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre takip mesafesine uyulmadığı ve motosiklete arkadan çarpması nedeniyle yaşanan kazada kusurlunun, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud olduğu vurgulanmıştı.

YAKALAMA KARARI TALEBİ

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne bir yazı yazarak Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama emri düzenlenmesini talep etti.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

- Yakalandığında, yakalama anından itibaren 24 saat içerisinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi, bu süre içinde hazır edilmeyecekse yakalandığı yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öncelikle, bu işlem yapılamıyorsa en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından SEGBİS sisteminde hazır edilmesi, ifadesinin alınması ve ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmayarak soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının sevk durumunu değerlendirilmesi hususunun, yakalama emir yazısı ve yakalama müzekkeresinde belirtilmesine, karar verilmesi kamu adına talep olunur.