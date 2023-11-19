Yapılan araştırmalara göre son anket çalışmaları doğrultusunda Ankara halkının %46,6’sı Mansur Yavaş’a oy vereceklerini söylüyorlar. Ardından gelen isim ise Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçe oldu.

ORC Araştırma tarafından yapılan “Yerel Seçim Oy Verme Eğilimleri/Ankara” isimli çalışmasının sonuçlarını sosyal medya üzerinden de paylaşıldı.

12 ile 16 Kasım arasında yapılan ankete tam 5 bin kişi katıldı ve katılımcılara 31 Mart 2024’deki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen kişilere oy verip vermeyecekleri soruldu. Sonuçta ise katılımcıların %46,6’sı CHP’li başkan Mansur Yavaş’a ay vereceklerini belirtti. Ardından gelen isim ise %40,8 oranla eski Başkan Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçe geliyor.

4. İsim ise Kürşat Zorlu oldu

İki adaydan sonra bunları takip eden isim ise AKP’li Turgut Altınok %34,2 ile üçüncü sırada yer alırken dördüncü sırada ise %27,2 ile İyi Partili Kürşad Zorlu geliyor.

İyi Parti’den birkaç gün önce istifa eden Adnan Berker ise %22,4 oran olarak arkadan geliyor. Adnan Berker aynı zamanda katılımcılarına en fazla ‘oy vermem’ dediği isimlerden birisi oldu.

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