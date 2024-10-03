24-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 12 bin 688 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından, katılımcılara “Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy vermeyi düşünürsünüz?” sorusu yöneltildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, seçimlerde birinci parti olarak uzun süre liderliğini sürdürmesine rağmen, cumhurbaşkanı adayı konusunda devam eden tartışmalar dikkat çekiyor. Anketteki sonuçlar, sokağın nabzını yansıtırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili detaylar da öne çıktı.

Sonuçlar, siyasi atmosferin değişkenliğini gösterirken, seçmenlerin tercihleri hakkında daha fazla bilgi sağlaması açısından önemli bir gösterge oldu.