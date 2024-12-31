Araştırmada, seçmenlerin siyasi tercihlerindeki dağılım ve özellikle kararsızların oranındaki artış dikkat çekti. İşte anketin detayları ve öne çıkan sonuçlar:

Kararsız Seçmen Oranındaki Yükseklik Dikkat Çekiyor

Anketteki en çarpıcı sonuçlardan biri, kararsız seçmen oranının %20.7 seviyesine ulaşmasıydı. Bu durum, her beş seçmenden birinin hangi partiye oy vereceğine henüz karar vermediğini ortaya koyuyor. Kararsız seçmenlerin bu kadar büyük bir orana sahip olması, siyasi partilerin bu kitleyi kazanmak için daha stratejik adımlar atmasını gerektiriyor.

Nefes gazetesi yazarı Aytunç Erkin, AREA Araştırma'nın 26 il ve 87 ilçede toplam 2 bin 24 kişiyle gerçekleştirdiği bu çalışmanın sonuçlarını okuyucularıyla paylaştı.

Ankete göre, "bugün seçim olsa" katılımcıların oy tercihleri şu şekilde dağıldı:

AKP: %23.8

CHP: %21.5

Kararsız: %20.7

MHP: %8

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): %6.8

İYİ Parti: %5.6

Zafer Partisi: %3.6

Yeniden Refah Partisi (YRP): %3

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1.7

Anahtar Parti: %1.7

DEVA Partisi: %1.4

Diğer: %2.3