Bursa Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, ligin ikinci yarısına yönelik transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda iki önemli transfer gerçekleştiren yeşil-beyazlı ekip, orta oyuncu Merve Çepni ve smaçör Jana Kulan'ı kadrosuna kattı.

Nilüfer Belediyespor Kulübü idari binasında düzenlenen imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or katıldı. 1996 doğumlu orta oyuncu Merve Çepni ve 1987 doğumlu deneyimli smaçör Jana Kulan için düzenlenen törende, sporcular Nilüfer Belediyespor için resmi sözleşmelerine imza attı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, her iki sporcunun da takıma önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. Başkan Şadi Özdemir, “Tecrübeli sporcularımızın takımımıza katılmasından dolayı mutluyuz. Deneyimleriyle Nilüfer Belediyespor Eker'e değer katacaklarına inanıyorum” dedi.