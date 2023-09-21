“Sonbaharda bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?” sorusunun cevabı birçok kişi tarafından merak edilir. Özellikle Eylül ayının sonlarına yaklaşılması ve pandeminin de son dönemlerde etkisini arttırmasıyla birlikte bu soru çok daha sık bir şekilde sorulur.

Eylül, Ekim gibi aylar, vücudun direncinin bilinçsizce en çok düşürüldüğü aylar olarak bilinirler. Mevsim geçişlerinde hava sıcaklıklarının normal düzeyde ilerlememesi ve sürekli değişken olması, kıyafet alışkanlıklarımızı etkiler. Bir türlü ne şekilde giyineceğimizi tam olarak netleştiremeyiz ve haliyle de hava sıcaklıklarına uygun giyinmediğimiz için bağışıklık sistemimiz de bir yerde direncini kaybeder. Özellikle birden bire sıcak havadan soğuk havaya geçiş, vücut direncinin geçici sürekliğine zarar görmesine yol açar. Peki, sonbahar aylarında hastalanmamak, Covid-19’a hazırlıklı olmak ve hastalıklarla karşılaşmamak adına bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?

Doğru Besin Takviyeleri

“Sonbaharda bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?” sorusunun belki de en önemli cevapları arasında doğru besin takviyeleri yer alır.

Bağışıklık sistemi vücudumuza aldığımız her türlü besinden kendine pay çıkarmaya ve savunmasını bu besinlerde yer alan maddelerle güçlendirmeye çalışır. Bağışıklık sisteminin güçlü ve hazırlıklı olabilmesi adına çok yemek yemek önemli değildir. Sarımsak, soğan, ıspanak, sebze çorbaları, karnıbahar, dereotu vb. bitkilerle sonbaharda vücudumuzu diri tutabiliriz. Bağışıklık sistemimiz bu tür besinlerden güç alır ve hastalıklara karşı doğal antibiyotik, antioksidan gibi besinlere sahip olur.

Aşırı Kilodan Kaçının

Aşırı kilo vücudu her anlamda yoran ve vücuda ekstra yağ yükü sağlayan bir durumdur. Vücut direncini büyük ölçüde düşürür ve genel anlamda sağlıksız beslenme, aşırı kilonun en önemli nedenlerinden biri olarak bilinir. Aşırı kilo nedeniyle vücut yeterli derecede sindirim yapmaz, metabolizma düzgün çalışmaz ve böylelikle besinlerden almamız gereken besin değerlerini almamız da mümkün olmaz. Bu yüzden vücut kitle endeksini korumak büyük önem taşır.

Bol Bol Su Tüketin

“Sonbaharda bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?” sorusunun cevabını arıyorsanız, araştırma yaptığınız her türlü kaynakta su tüketiminin şiddetle vurgulandığını görebilirsiniz. Bol bol su tüketimi, sindirim sisteminin verimli çalışmasına, kan akışının düzenlenmesine, metabolizmanın çalışmasına ve vücudun besinlerden çok daha iyi bir şekilde gerekli maddeleri almasına yardımcı olur. Tüketmiş olduğunuz sebze, meyve ve her türlü gıdadan istediğiniz verimi alabilmeniz ve bağışıklık sistemini güçlendirebilmeniz adına mutlaka bol bol su tüketmeniz gerekir.

Vücudun İhtiyaç Duyduğu Besinleri AlınVücut, yılın herhangi bir dönemi fark etmeksizin birtakım besin değerlerine ihtiyaç duyar. Kış aylarında ise vücudumuzu daha da fazla dirençli hale getirmek istiyorsak, mutlaka doğru ve vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerlerini sağlamamız gerekir. Kalsiyum, potasyum, çinko, C vitamini, selenyum, protein ve Omega 3 kış aylarında vücudun ekstra ihtiyaç duyduğu maddelerdir. Sonbahar aylarında vücudumuzu mutlaka söz konusu besin değerleriyle güçlendirmeli ve kış aylarına hazırlıklı bir şekilde girmeliyiz.