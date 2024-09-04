Düzce'nin Kültür Mahallesi'ndeki bir kafenin bahçesindeki palmiye ağacı sönmeyen izmaratin atılmasıyla alev alarak küle döndü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Kültür Mahallesi'nde bahçe içinde bulunan bir palmiye ağacı sönmeyen bir izmaritin atılmasıyla alev aldı.

Alevlerin bir anda büyümesiyle kafede bulunan vatandaşlar korkuyla alandan uzaklaştı.

Yangına öncelikle işletmede bulunan personeller hortumla müdahale etti.

Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olayda yaralanan olmazken palmiye ağacı tamamen yandı.