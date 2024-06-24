Altıeylül Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkların, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bakımı, temizliği ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşların daha güzel bir ortamda sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilmesi için Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hızlandırdı. Altıeylül Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde bozulmuş, kırılmış çocuk oyun gruplarının yanı sıra vatandaşların sağlıklı ortamda spor yapmalarını sağlamak için fitness aletlerinin bakımlarını ve tamiratlarını gerçekleştiriyor. Ekipler, yıpranmış ve kullanılmayacak durumda olan çocuk oyun gruplarını ve fitness aletlerini de yenileriyle değiştiriyor.

İlçeye nefes aldıracak çevre düzenlemesi için günlük ve aylık yapılan planlamalar doğrultusunda Altıeylül’de sağlıklı toplum, sağlıklı bireyler ve temiz, kullanışlı, sağlıklı bir çevre oluşturmak için Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını hız kesmeden devam ediyor.