Bursa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik 2 bin TL tutarındaki yılbaşı destek çekleri için başvuruların bugün sona ereceğini duyurdu.

BAŞVURULAR BUGÜN BİTİYOR

Belediyeden yapılan açıklamada, "Yeni yılda ihtiyaç sahibi emeklilerimize sağladığımız sosyal destek başvurularımız, 31 Aralık 2024 Salı(Bugün), saat 13:00 itibarı ile sonlandırılacaktır. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, dezavantajlı durumdaki vatandaşlarımıza desteklerimiz 2025 yılında da sürecektir. İlginize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.