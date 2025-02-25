Bu çerçevede EYT’lilerin ellerinden alınan emeklilik hakları yıllar sonra kendilerine verilmişti. Şimdi ise kademeli emeklilik adı altında bir başka haksızlık yapılıyor. EYT’den yararlandırılmayan bu kişiler 1 günlük farktan dolayı 17 yıl çalışıp prim ödemek zorunda kalıyorlar. Kendilerine emeklilik imkanının verilmesini talep eden bu insanlar yırt genelinde örgütlenerek mücadele edip seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Kademeli emeklilik ile ilgili olarak ortaya atılan taleplerin karşılanması durumunda 1999 ile 2008 arasında sigortalı olan kişiler bu imkanlardan yararlanabilecekler. 2008 sonrası için ise kademeli emekliliğin getireceği bir avantaj olmayacak. 1999 öncesi ise EYT kapsamında oldukları için onların böyle bir avantaja zaten ihtiyaçları bulunmuyor. Bundan dolayı kademeli emeklilikte kapsam 1999-2008 arası olacak.

Kademeli emeklilik düzenlemesi yapıldığında emeklilik için gerekli olan prim şartı da merak konusu oluyor. Bu konuda yasal düzenleme yapılmadan pek bir değerlendirme yapılamıyor. Ancak Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun bu hususta kısa bir açıklama yaparak beklentisini ifade etti.

Kademeli emeklilikte düşük primler ile emekli olmanın mümkün olmayacağının altını çizen Özgür Erdursun, “Kademeli emeklilik eğer çıkarsa emeklilik şartlarında yapılacak uygulamaları bugünden net bir şekilde ifade edemeyiz. Bunun için yasal düzenlemeyi görmemiz gerekir. Ancak kademeli emeklilik çıkarsa 4500 gün ile değil 7000 gün ile emekli olunacaktır. EYT’de de herhangi bir prim indirimi yapılmadığını hatırlayalım. Sadece yaş meselesi çözüldü ve kademeli emeklilikte de aynısı olur diye düşünüyorum.” dedi.

Kademeli emeklilik ile ilgili talepler yoğun bir şekilde dile getirilip siyasilere iletiliyor. Ancak hükümet kanadından bu konuda herhangi bir müspet değerlendirme yapılmıyor. Kısa vadede kademeli emekliliğin çıkması beklenmiyor. 2028 yılında yapılacak olan seçimlerin öncesinde kademeli emeklilik ile ilgili bir gelişme yaşanabileceği dile getiriliyor. Bunun gerçekleşmesi biraz da toplumun bu meseleye sahip çıkma oranı ile mümkün olabilecek.