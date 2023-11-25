Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un; Iğdır ve Ağrı hariç Doğu Anadolu'nun; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Torosların, Doğu Anadolu'nun doğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batı ve kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli; Ege'nin güneybatısı ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HIZI 100 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının etkisi altına girmekte olduğumuz yağışlı hava kütlesinin etkisi ile batı bölgelerimizden başlayarak azalması bekleniyor.

Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında gece saatlerinde (26.11.2023) zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer fırtına şeklinde (70-100 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN UYARI GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ve AFAD Başkanlığımız beklenen olumsuz hava koşullarını, turuncu ve sarı uyarı yapılan illerimizi açıkladı.

Vatandaşlarımızdan ricamız, uyarıları hassasiyetle takip etmeleri.Özellikle turuncu uyarı verilen illerimizde yaşayan vatandaşlarımızın çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını bir kez daha önemle hatırlatmak istiyorum."

ORHAN ŞEN: 'SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK'

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Bugün cumartesi Lodos rüzgarı hakim bu nedenle sıcaklıklar ortalamanın üzerinde olacak. İstanbul 19 derece. Bu gece yarısından başlayarak Trakya, Kuzey Ege ve Marmara’da kuzey batı yöne dönerek fırtına hızına erişebilir. Ve sıcaklıkları hızla düşürecek. Yarın İstanbul’da sıcaklık 8 dereceye kadar inecek.

MUĞLA'DA DEV HORTUM

Peş peşe uyarıların ardından fırtına birçok ilde etkili oldu. Hava Forum, Muğla'da oluşan dev hortumun görüntülerini paylaştı.