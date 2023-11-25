Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından Candan kardeşlerin de tutuklanmasıyla sosyal medya fenomenlerine yönelik operasyonlar şaşkına çevirdi. Kızlarının tutuklanmasının ardından konuşan anne Umut Candan gözyaşlarına hakim olamadı.

KIZI NİHAL'İN SÜRPRİZ EVLİLİĞİNİ ANLATTI

4 ay önce evlenen Nihal Candan'la birlikte düğün hazırlıkları yaptıklarını ve düğüne çağıracakları davetli listesini ayarladıklarını söyleyen anne Umut Candan, "Koca kutsaldır. O yüzden hep diyordum 'Kızım bir an önce evlenin. Sizinle çok uğraşıyorlar. Başınıza bir hal getirecekler.' Hazırlık yapıyordu. Nikahı çok aceleye gelmişti. O öyle kıyılmak zorunda kaldı. 'Düğünde eş, dost, akraba güzelce toplanırız' demiştim. Nasıl bir düğün yapsak? Kır düğünü mü yapsak yoksa yazı mı beklesek? Kimleri davet etsek? Biz bunları konuşuyorduk. 'Düğünde Kuran okunsun, alkollü olmasın' dedim" diye konuştu.

"DAMADIM KIZIMI BIRAKIP KAÇMADI"

Fenomen kardeşlerin cezaevine girmesinden sonra Nihal Candan'ın eşi Mehmet Faruk Çiçek'in kaçtığını iddia edilmişti. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen anne Candan, "Benim çocuğum öyle bir insanla evlenmiş olsaydı dağları yıkardım. Damadım çok daha fazla üzgündür. Ben onun durumunu düşünmek bile istemiyorum" dedi.

"NİHAL ÇOK UTANGAÇTI"

Kızı Nihal'in kocasının yanında bile utangaç olduğunu dile getiren Umut Candan, "4 aylık evli Nihal daha kocasının yanında yemek yiyemiyor utanıyor. Kocasının ekmeğini bile yerken utanan bir kişi elalemi nasıl dolandıracak? Biz dışarıda bir dürümle, simit çayla mutlu olan bir aileyiz" ifadelerini kullandı.