İstanbul’da yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 kişiden 3’ü tutuklanırken, Emre Nalbant hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada, sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen’in de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’na getirilmişti. Şüpheliler, ifade işlemleri tamamlandıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar hakkında tutuklama kararı verilirken, Emre Nalbant ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.