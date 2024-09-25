CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ’para sayma’ görüntülerine ilişkin aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık Canan Kaftancıoğlu’nun avukatı, müvekkilinin rahatsızlığı sebebiyle duruşmaya katılamadığını ve mazeret sunduklarını belirtti. Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi’ne yazı yazılarak 2019 yılı mali denetim raporunun yayınlanıp yayınlanmadığını, yayınlanmışsa buna ilişkin raporun istenilmesine karar verdi.

Sosyal medyada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da bulunduğu 22 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 59.Asliye Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Doğan Kılıç, Ercan Konak, Melih Morsünbül, Mustafa Can Poyraz, Onur Öksel ve Özgür Nas hazır bulundu. Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de izleyici olarak katıldı.

Kaftancıoğlu mazeret sundu

Kimlik tespitlerinin ardından söz alan sanık Canan Kaftancıoğlu’nun avukatı, müvekkilinin rahatsızlığı sebebiyle duruşmaya katılamadığını ve mazeret sunduklarını belirtti. Sanık avukatı, Anayasa Mahkemesi’ne yazı yazılarak 2019 yılı denetim raporunun yayınlanıp yayınlanmadığını, yayınlanmışsa dava konusu suç isnatlarına ilişkin raporda herhangi bir suç unsuru olup olmadığının tespit edilmesini talep etti. Bu gerçekleşene kadar da yargılamanın durmasını istedi.

"Yasada bana itham edilen hiçbir suçu gerçekleştirmedim, bağışta da bulunmadım"

Sanık Melih Morsünbül savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Maltepe Belediye Başkanı o tarihlerde benim idari amirimdi. Onun özel ricası sonucunda parayı teslim ettim. Yasada bana itham edilen hiçbir suçu gerçekleştirmedim, bağışta da bulunmadım. Yasa dışı faaliyetle elde edilen bir görüntü üzerinden 6 ay boyunca hedef gösterildim. Satın alma sürecine dahil olmadım. Ayrıca soruşturmanın gizlilik içinde yürütüldüğü bildirilmesine rağmen tüm kişisel bilgilerimiz kamuoyundadır. KVKK’yı ihlal eden görüntülerin peydahlanması, üretilmesi ve yayınlanması konusunda da şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"O tarihte yaptığım şeyi yadırgamadım"

Sanıklardan Onur Öksel ise savunmasında, "Parti adına para toplamadım. O tarihlerde makbuz verildi, verilmedi, bağış süreci hakkında bir tespitim olmadı çünkü o tarihte yaptığım şeyi yadırgamadım. Yasa dışı elde edilen görüntü üzerinden dava açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söylediler.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, gelinen aşamada durma talebinin reddine ve eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Anayasa Mahkemesi’ne yazı yazılacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi’ne yazı yazılarak 2019 yılı mali denetim raporunun yayınlanıp yayınlanmadığını, yayınlanmışsa buna ilişkin raporun istenilmesine karar verdi.

1 sanığa zorla getirme

Mahkeme ayrıca, sanık Serkan Çebi’nin zorla getirilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, CHP tarafından 2019’da başlatılan ’Bir Tuğla da Sen Koy’ isimli bağış kampanyasına kanunda belirtilen usule aykırı bir şekilde bağışta bulunulduğu, yine kanuna aykırı şekilde bağışların toplandığı veya kabul edildiği ve satıcıya teslim edildiği veya edilmesinin sağlandığı aktarıldı. İddianamede, Sarıyer Ayazağa Mahallesi C Blok’taki 14 taşınmazın SEAS Besicilik şirketi yetkilisi Ali Rıza Braka tarafından 11 Aralık 2019’da CHP’ye satıldığı, görüntülerdeki paranın da bu satışa ait olduğu anlatıldı.

14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına tescil edildiği kaydedildi

Hazırlanan iddianamede, parti binasının alınması sırasında kullanılan ve nakit olarak sayılarak elden teslim edilen para miktarının 15 milyon 510 bin lira olduğu, ayrıca Sarıyer Tapu Müdürlüğü’nün raporuna göre Ali Rıza Braka ile CHP adına Canan Kaftancıoğlu arasında Beyoğlu 3. Noterliği’nde 6 Kasım 2019’da ’Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi’ düzenlendiği, bu sözleşmede toplamda 14 bağımsız bölümün satın alma bedelinin 24 milyon 360 bin lira olarak gösterildiği, sözleşmeden sonra 14 bağımsız bölümün 24 milyon 369 bin lira bedelle CHP adına 11 Aralık 2019’da tescil edildiği kaydedildi.

15 milyon 510 bin liranın satın alınacak binaya katkı vermek isteyen vatandaşların bağışlarıyla karşılandığı belirtildi

Taşınmazların hangi tarihte kim tarafından, ne kadar bedelle satın alındığı ve taşınmazın satın alınmasında kullanılan paranın nereden ve nasıl temin edilerek satıcıya hangi yolla ödendiği bilgilerinin CHP İl Başkanlığı’na sorulduğunun aktarıldığı iddianamede, verilen cevap yazısında satış bedeli 39 milyon 870 bin lira olarak belirtildi. Ayrıca 15 milyon 510 bin liranın satın alınacak binaya katkı vermek isteyen vatandaşların bağışlarıyla karşılanarak satıcıya elden verildiği de bildirildi.

İddianamede, CHP İl Başkanlığı’nca taşınmaz satın alınma sürecinde başlatılan ’Bir Tuğla da Sen Koy’ adlı yardım kampanyasına ilişkin banka hesap numaralarının genel merkeze ait olduğu, kampanyada ne kadar, kim tarafından ve hangi suretle bağış yapıldığı hususlarında bilgi ve belge bulunmadığı belirtildi.

Makbuz düzenlenmesi gerektiği vurgulandı

’Bir Tuğla da Sen Koy’ adlı yardım kampanyasının bir siyasi parti olan CHP tarafından başlatılmış olması nedeniyle yapılan bağışların Siyasi Partiler Kanunu’nda belirtilen usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi gerektiğinin de aktarıldığı iddianamede, kanunda yapılan düzenlemeye göre bağış yapan kişinin yapmış olduğu bağış karşılığında bağış miktarınca makbuz alması, bağışı kabul eden parti sorumlusunun ise teslim aldığı bağış miktarınca makbuz düzenlemesi gerektiği vurgulandı.

1’er yıla kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede, aralarında eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da bulunduğu 22 şüphelinin Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet olmak üzere ’kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi’ suçlarından 6’şar aydan 1’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.