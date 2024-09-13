Tecrübeli ralli pilotu Uğur Soylu, 28 ekibin yer aldığı FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Master klasmanını Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan rallilerinin ardından üçüncü olarak tamamlamayı başardı.İSTANBUL (İGFA) - Bu sezon FIA Dünya Ralli Şampiyonası (WRC)’nda ülkemizi temsil eden Uğur Soylu-Şener Güray ekibi, masters klasmanını üçüncü olarak tamamladı.

Mobil iletişim ürünleri üretim, satış ve satış sonrası hizmet sektöründe faaliyet gösteren ve Birçok teknoloji markasının Türkiye Yetkili Distribütörü olan Evofone adına TECNO ve Nothing desteğinde yarışan Soylu-Güray, sezonda Hırvatistan, İtalya, Polonya, Letonya, Finlandiya ve Yunanistan'da mücadele etti.

Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Yunanistan’da düzenlenen Akropol Rallisi’ni üçüncülükle tamamlayarak podyuma çıkan Evofone Racing Team ekibi, sezonu bir ikincilik, iki üçüncülük, iki dördüncülük ve bir beşincilik ile bu sezon 28 ekibin yer aldığı Master klasmanı üçüncüsü olarak tamamlamayı başardı.

2023 Türkiye Ralli Master Pilotlar Şampiyonu olan Uğur Soylu, bu hafta sonu GP Garage My Team adına Türkiye Şampiyonası 5. Ayağı olan Eskişehir Rallisi’nde direksiyon başına geçerek master kategorideki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.