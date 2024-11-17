Süleyman Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Devlet Bahçeli tarihi bir liderlik örneği ortaya koyuyor. Dünya bir kırılma döneminden Türkiye ise keskin bir kavşakta birçok tehlikenin ortasından geçiyor. Gelecek nesillere “terörsüz Türkiye” bırakalım diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile tecrübe, birikim, fedakarlık ve bilgelikleriyle yeni bir yol açıyorlar. Bu yol; birlik, kardeşlik, medeniyet ve Güçlü Türkiye yoludur. Buna inancımız tamdır. Devlet Bahçeli’ye inancımız tamdır. Recep Tayyip Erdoğan’a inancımız tamdır. Onların birlikteliği, kurulan bütün tuzakları bozacak, gelecek nesillerimize emin bir Türkiye bırakacaktır. Siyaset de olsak da olmasak da ceddimizden biz “Büyük Türkiye” davasının mensubuyuz. Kim dönerse dönsün biz davamızdan dönmeyiz. “Biz şüphe edenlerden değiliz”