2 Temmuz - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav süreci, yönetmelikteki değişiklikler üzerine açılan davalar nedeniyle ertelenmişti. Yönetmelik değişikliği ile sözlü sınavın etkisi %100’den %50’ye düşürülmüş ve adayların KPSS puanları ile sözlü sınav puanları eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmeye başlanmıştı.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma taleplerini oy birliğiyle reddetmesinin ardından Bakanlık, sonuçları açıklama kararı aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, adaylar sonuçlarını bu akşam saat 22:00 itibarıyla e-Devlet platformundan öğrenebilecek. İtirazlar 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında alınacak ve sonuçları 11 Kasım’da duyurulacak.

Atama Tercihleri ve Sonuçlar

Atama tercihleri 14-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 23 Kasım’da açıklanacak.

Bakan Tekin'in açıklaması şöyle:

"20 ilimizde 245 komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları saat 22:00’de açıklanacak! Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16:00’ya kadar sürecektir. Sonuçlar 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir. Sonuçların değerli öğretmen adaylarımıza, ailelerine ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."