’Yeşile pedalla, yeniden yeşile pedalla’ temasıyla 16’ıncısı düzenlenen ’Tophane-Nilüfer-Mudanya Bisiklet Turu’ bu yıl da bine yakın bisiklet tutkununu buluşturdu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de tura katılarak fosil yakıtı en az kullanan ulaşım araçlarının tercih edilmesi çağrısında bulundu.

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi’nin katkılarıyla düzenlenen ’Tophane-Nilüfer-Mudanya Bisiklet Turu’ bu yıl da bine yakın bisikletlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bisiklet turu, Tophane Tarihi Surlar Bölgesi Saltanat Kapısı’ndan başladı. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Elifhan Köse Çal, etkinliğin başlangıcında yer aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de, Nilüfer Belediyesi’nin alternatif ulaşım aracı olarak hayata geçirdiği Nilespit projesinde kullanılan bisiklete binerek, turu başlattı. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Bisikletli Zabıta ekibi de turda yerini aldı. Avrupa Hareketlilik Haftası içinde gerçekleştirilen bisiklet turunda sağlıklı ve güvenli ulaşıma dikkat çekildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, fosil yakıtı en az kullanan ulaşım araçlarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Bu konudaki farkındalığın daha da artması gerektiğini dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Konseyi, Mudanya Belediyesi, Mudanya Kent Konseyi’nin yanı sıra ve bu defa doğaya çevreye saygılı bir Bursa yönetimi olunca Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür AŞ. de buraya destek vermeye başladı. Her yıl daha kalabalık oluyoruz. Önümüzdeki yıl da umarım daha çok kişi burada buluşacak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, bisikleti günlük yaşamda sürekli kullanılması gereken bir araç haline getireceklerini dile getirerek, “Yakın zaman içerisinde bisiklet yolu güzergahları ile sizlerin daha güvenli bir şekilde bir yerden bir yere ulaşmanızı sağlamayı hedefliyoruz.Daha çok bisiklet kullanan, karbon salınımı yapmayan araçları kullanan bir kent olmak istiyoruz” diye konuştu.

Nilüfer Metro İstasyonu, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden geçen bisiklet turu, Mudanya Mütareke Meydanı’nda son buldu.