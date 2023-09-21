Sportif performansı arttıracak besinler, aktif olarak spor veya egzersiz yapan kişilerin mutlaka tüketmeleri gereken besinlerdir. Bilindiği üzere spor yaparken ne kadar çok vücut kapasitesi kullanılırsa, gelişim de yine aynı şekilde fazla olur. Bu nedenle spor yaparken enerji sağlayacak, odaklanmayı arttıracak ve iyi hissettirecek besinler tüketmek gerekir. Enerji yükseldikçe yapılan sporun kapasitesi artacaktır ve gelişimin düzeyi de böylelikle artmış olacaktır.

Her sporcunun mutlaka sağlıklı beslenmesi gerekir ancak özellikle bazı besinleri tüketmeleri, vücut gelişimleri konusunda olumlu yönde katkı sağlar. Bu yüzden sportif performansa olumlu yönde katkı sağlayan besinler, sağlıklı beslenme programı haricinde tüketilmesi gereken besinler olarak sporcuların karşısına çıkar. Peki, bu besinler nelerdir? Ne kadar tüketmek gerekir?

Muz

Sportif performansı arttıracak besinler konusunda muz ilk sırada yer alır ve enerji verimliliği bakımından etkilerinin son derece fazla olduğu söylenebilir. Muz içerdiği zengin potasyum sayesinde spor sırasında tüketilen enerjinin tekrar geri alınmasına yardımcı olur. Spor öncesi veya sonrası tüketimi konusunda çok tartışma yaşansa da genel anlamda spor sonrası tüketilmesi önerilir.

Filtre Kahve

Filtre kahve bol miktarda kafein içerir ve kafein, sporcuların vazgeçilmez besinlerinden biri olarak nitelendirilebilir. Bunun nedeni ise kafeinin vücuttaki birçok bölgeyi uyarıp, harekete geçirmesidir. Kafein vücuda önemli miktarda enerji vererek, spor öncesi daha zinde hissetmenize yardımcı olur. Bunun yanı sıra kafeinin kasları ve sinir sistemi harekete geçirdiği de bilinir. Böylelikle yağ yakımı ve kasların verimli çalışması konularında önemli bir uyarıcıdır. Filtre kahvenin içeriğinde bol miktarda bulunan kafeinin, spordan önce tüketilmesi ve 1 bardak fitre kahve şeklinde tüketilmesi yeterlidir.

Su

Sportif aktiviteler sırasında en çok ihtiyaç duyulan besin değerleri arasında su yer alır. Spor sırasında veya egzersiz esnasında aşırı derecede sıvı tüketimi söz konusu olur. Eğer spor veya egzersiz esnasında vücutta yeterli miktarda sıvı bulunmuyorsa, tehlike çanları çalıyor demektir. Kasların da büyük bir kısmının sudan oluştuğunu da düşünürsek, su kas gelişimi açısından büyük önem taşır. Egzersiz esnasında ihtiyaç duyulan su ihtiyacını mutlaka egzersiz öncesinde karşılamak gerekir.

Yulaf

Sportif performansı arttıran besinler konusunda yulafı es geçmek olmaz. Bunun nedeni ise yulafın zengin beta glukan içeriğidir. Beta glukan, su ile kolaylıkla çözülebilen bir besindir ve spor esnasında yaktığınız enerjinin karşılanabilmesi adına büyük önem taşır. Bunun yanı sıra beta glukan, kan şekerinin düzenlenmesi konusunda da etkin bir yol oynar.