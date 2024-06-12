Spotify, müzik tutkunlarına yönelik yeni ve daha pahalı bir abonelik planını hayata geçirmeyi planlıyor. "Premium Plus" adını taşıyan bu yeni seçenek, kullanıcılarına daha iyi ses kalitesi ve gelişmiş çalma listesi düzenleme araçları sunacak. Şubat ayında mevcut abonelik ücretlerine zam yapan Spotify, şimdi de bu yükseltilmiş hizmeti kullanıcılarına sunarak, her ay en az 5 dolar daha fazla bir ücret talep edecek.

Spotify’ın "Premium Plus" adlı yeni abonelik hizmeti, mevcut planları etkilemeden bir yükseltme seçeneği olarak sunulacak. Bu yeni planın fiyatlandırması, kullanıcıların temel abonelik paketine bağlı olarak değişiklik gösterecek.

Bu yeni planın en dikkat çekici özelliği, Spotify'ın 2021'de duyurusunu yaptığı ancak birkaç kez ertelediği yüksek kaliteli ses erişimini nihayet kullanıma sunması olacak. Spotify, ses kalitesine öncelik veren kullanıcılarını hedefleyerek, Apple Music, Amazon Music Unlimited ve Tidal gibi yüksek kaliteli ses sunan rakip platformlarla rekabet etmeyi amaçlıyor. Bu rakip platformlar da Spotify’ın mevcut bireysel planlarına benzer fiyatlandırma yapısına sahip.